Политики поздравили саратовцев с Рождеством

Свято-Троицкой кафедральный собор

Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил всех православных с Рождеством в своих соцсетях.

- Со светлым праздником Рождества Христова! Пусть в вашем доме царят согласие и уют, а в каждом сердце — добро и любовь. Благополучия вам, счастья и всего самого доброго! – написал он в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью пожелал счастья, радости, и добра каждой семье депутат ГД Николай Панков

- Давайте всегда ценить то лучшее, что есть в наших близких, друзьях и коллегах. И вместе находить решение по любым вопросам, когда речь идёт о лучшем будущем для нашей области и страны. Крепкого вам здоровья и благополучия! – пожелал Панков в тг-канале «Пара слов».

Председатель областного правительства Роман Бусаргин, который в Рождество посетил богослужение в Троицком соборе в Саратове, также поздравил православных в своих соцсетях.

На Божественной литургии, которую совершил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий в Свято-Троицком кафедральном соборе минувшей ночью кроме Бусаргина с супругой присутствовали: руководитель регионального УФСБ генерал-майор Олег Боломожнов, мэр Саратова Михаил Исаев, областной министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной думы, ректор СГУ Алексей Чумаченко, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

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