В Саратовской области коронавирус за сутки поразил 187 человек

В Саратовской области к утру 7 января выявлено 187 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых заражений в Саратове — 85, в Энгельсском районе — 27, в Балаковском — 16, в Балашовском — 15.

Среди заболевших 23 ребенка в возрасте до 14 лет. Больше всего новых больных в возрастной группе 30-49 лет – 56 человек. У большинства 166 пациентов – признаки ОРВИ, пневмония у 21 человека.

Сейчас в коронавирусных госпиталях на лечении 1145 пациентов, еще 6042 находятся на домашнем лечении.

Всего с начала пандемии число заболевших в Саратовской области достигло 134 552 человек, выздоровело из них 122 428 человек, за последние сутки — 473.

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