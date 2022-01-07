В Саратовской области началась сильная гололедица

В ГИБДД Саратовской области предупредили об осложнении дорожных условий в регионе из-за продолжающего с вечера 6 января сильного дождя.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что нужно значительно снизить скорость движения, а также учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогои снижается, тормознои путь увеличивается в несколько раз.

Особенно внимательными автомобилистам нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, где есть опасность появления людей на проезжей части.

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