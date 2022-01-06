Для саратовского здания этнографического музея установлены зоны охраны

Постановлением правительства Саратовской области утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», который находится в Саратове, на Ульяновской улице, 26. В минувшем году управлением по охране объектов культурного наследия памятник был включен в единый государственный реестр, утвержден предмет охраны и границы территории.

В историко-культурной экспертизе специалисты указывали, что доходный дом построен в 1894 году поселянином-собственником Новоузенского уезда Самарской губернии Фёдором Яковлевичем Бузиком. Здание проектировалось на четыре отдельные квартиры и арендовать их могли только сравнительно состоятельные семьи.

В 1911-1912 годах в одной из квартир на втором этаже даже проживала семья Ульяновых – сестры Ленина Мария Ильинична и Анна Ильинична с мужем, а также мать Мария Александровна. В 1969 году на втором этаже открылась мемориальная квартира-музей Ульяновых, а в 1993 году в здании разместился этнографический музей. В настоящий момент утверждены зоны охраны для этого объекта культурного наследия регионального значения.

Для сохранения его в историко-градостроительной среде и для создания оптимальных условий зрительного восприятия определена охранная зона. Она установлена на часть улицы Ульяновской, а также историческую территорию самого объекта. На этой территории запрещено капитальное строительство, установка на фасадах (ориентированных на территории общего пользования) кондиционеров и антенн, а также размещение мусоросборников и вышек сотовой связи. Также определена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая предназначена для сохранения исторически сложившейся структуры города, а также масштабных соотношений в планировке и застройке. Она установлена на часть квартала между улиц Мичурина, Чапаева, Ульяновской и Рахова.

На данной территории разрешено строительство, однако оно должно производится в строгих параметрах. В том числе максимальная высота зданий не может превышать 15 метров (до верхней отметки конька кровли), площадь остекления фасадов не более 40 процентов, форма крыши должна быть скатной с углом уклона не более 30 градусов. Кроме того, новое здание должно быть стилизовано под существующую историческую застройку (историзм, ретроспективизм).