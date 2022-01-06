Коронавирусом в Саратовской области на 6 января заразился 181 человек

На 6 января в Саратовской области зарегистрирован 181 новый случай заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 134 365 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 121 955 человек, за сутки — 122.

На стационарном лечении находятся 1 137 человек, на амбулаторном — 6 086.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 83, Энгельсском районе — 31, Балаковском — 12.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 20, с признаками ОРВИ — 161.