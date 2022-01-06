Коммунальные службы Саратова ликвидируют последствия снегопада в Саратове

Ночью в Саратове прошел сильный снегопад, который на сейчас сменился дождем.
Коммунальные службы не прекращают работу по очистке города.
Ночью было задействовано более 200 единиц техники, сегодня днем – 229 спецмашин.
За сутки вывезено почти четыре тысячи кубометров снега, израсходовано 700 тонн противогололедных материалов.
О проблемных адресах горожане могут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:
- Центральный пункт: 659-659
- Волжский район: 659-695
- Заводской район: 659-871
- Кировский район: 659-872
- Ленинский район: 659-873
- Октябрьский район: 659-874
- Фрунзенский район: 659-876