Коммунальные службы Саратова ликвидируют последствия снегопада в Саратове

Ночью в Саратове прошел сильный снегопад, который на сейчас сменился дождем.

Коммунальные службы не прекращают работу по очистке города.

Ночью было задействовано более 200 единиц техники, сегодня днем – 229 спецмашин.

За сутки вывезено почти четыре тысячи кубометров снега, израсходовано 700 тонн противогололедных материалов.

О проблемных адресах горожане могут сообщать по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:

- Центральный пункт: 659-659

- Волжский район: 659-695

- Заводской район: 659-871

- Кировский район: 659-872

- Ленинский район: 659-873

- Октябрьский район: 659-874

- Фрунзенский район: 659-876