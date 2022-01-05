В Саратовской области за 2021 год привели в порядок несколько сотен километров дорог

Более 300 км дорог Саратовской области привели в порядок за 2021 год. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. В целом дорожники отремонтировали 34 участка региональных дорог. Помимо покрытия на объектах установлены дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры, нанесена дорожная разметка.

В 2021 году отремонтированы такие крупные объекты, как: - участок автотрассы «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка» (13 километров), - дорога «Балашов - Романовка», которая также ведет на Тамбовскую область (более 21 километра), - дорога «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области», которая является связующей артерией между Саратовской и Ульяновской областями и имеет выезд на федеральную трассу (более 16 километров), - автоподъезд к селу Новая Елюзань – селу Комсомольское в Балаковском районе (12 километров), - участок трассы Хвалынск — Ивановка — Алексеевка, в 2022 году пройдет второй этап ремонта, в нормативное состояние планируется привести 15 километров, - автодорога Степное – Мечетное – Любимово (5 километров), ремонт 13,8 километров планируется закончить в 2022 году.

Продолжилось строительство дороги в городе Энгельсе от кольцевой развязки улиц Нестерова и Колотилова до трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Дорога строится с 2019 года в четыре этапа. В 2022 году планируется завершить ее последний участок.