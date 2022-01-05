Пенсионер погиб на пожаре в Пугачеве

Сегодня в Пугачеве на пожаре погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, в 9:40 местная жительница заметила дым из соседнего дома на улице Бубенца. Она зашла внутрь и увидела мертвого пенсионера, сама вытащить не смогла.

Прибывшие пожарные потушили пламя, обнаружили труп.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Обстоятельства трагедии выясняются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.