Володин об убийстве пятилетней девочки в Костроме: Сделаем все для принятия максимально жестких мер для педофилов

Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал трагедию в Костроме - где была убита пятилетняя девочка.

- Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом, - отметил он.

Федеральный политик добавил, что вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН. О ходе работы будет проинформировано.