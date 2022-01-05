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Общество5 января 2022 6:51

Зафиксировано 198 новых случаев коронавируса в Саратовской области

Общее количество заболевших в регионе превышает 134 тысячи человек
Дарья Вострикова
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На 5 января в Саратовской области зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в регионе составляет 134 184 человек. Выздоровело с начала эпидемии 121 833 человек, за сутки — 126. На стационарном лечении находятся 1 160 человек, на амбулаторном — 6 086.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 87, Энгельсском районе — 36, Балаковском — 20, Балашовском —15.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 16, с признаками ОРВИ — 180, с бессимптомным течением — 2.