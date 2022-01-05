На нацпроекты в сфере образования Саратовской области направят 2 млрд рублей

По данным министерства образования Саратовской области, на реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» в текущем году планируется направить 1958 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 1380 миллионов рублей, из областного — 578 миллионов рублей.

К 1 сентября в регионе будут введены 3 новых образовательных объекта: школа с бассейном в микрорайоне Иволгино, пристройка с бассейном к школе № 84 и пристройка к школе № 5 в Саратове. В результате завершения строительства этих объектов будут введены 1925 новых мест для учащихся. Кроме этого, в области начнется строительство школы с бассейном на 550 мест в микрорайоне «Ласточкино» Саратова и пристройки к школе села Мизино-Лапшиновка Татищевского района на 100 мест.

Среди мероприятий нацпроектов в сфере образования запланирована создание 66 центров образования «Точка роста». Новые образовательные центры появятся в общеобразовательных организациях 38 районов области. Напомним, что в 2021 году в районах области 68 таких центров естественно-научной и технологической направленности уже заработали.

Задача расширения возможностей для технологического развития будет решаться с помощью открытия нового детского технопарка «Кванториум» на базе школы № 27 Балаково и центра цифрового образования детей «IT-куб» в Вольске.

Кстати, внедрение цифровой образовательной среды будет материально-технически обеспечено в 180 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. В прошлом году 154 образовательные организации получили более 3,3 тысячи ноутбуков, 150 многофункциональных устройств на сумму 292,5 миллиона рублей.

В планах 2022 года — ремонт спортивных залов 11 сельских школ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2021 году на эти цели было направлено 16,6 миллиона рублей и отремонтировано 14 спортзалов сельских школ с открытием в школах спортивных клубов.

Еще одним направлением развития выбрано создание 12 учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, в колледжах и техникумах Энгельса, Саратова, поселка Базарный Карабулак, Балаково. Напомним, в текущем году по федеральному проекту «Молодые профессионалы» созданы восемь учебных мастерских в Саратовском политехническом колледже и Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства. На эти цели было направлено 53,8 миллиона рублей.