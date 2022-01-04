В центре Саратова из-за ДТП встали два троллейбусных маршрута

На пересечении Рахова и Новоузенской столкнулись два автомобиля Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 4 января, в центре Саратова из-за ДТП прервалось движение двух троллейбусных маршрутов. На месте происшествия побывал корреспондент «Комсомолки»./p>

Авария произошла около 6 вечера на пересечении Рахова и Новоузенской. Столкнулись два автомобиля.

Из-за инцидента встали троллейбусы маршрутов №3 и 16.

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