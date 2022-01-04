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Общество4 января 2022 13:40

Участок Шелковичной в Саратове перекроют на ночь, а оставленные машины эвакуируют

Коммунальщики будут чистить снег
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 4 января, вечером в центре Саратова перекроют участок улицы. Это связано с необходимостью почистить дорогу от снега.

Шелковичную от Рахова до Астраханской перекроют в 20:00. Оставленные там машины эвакуируют, дорога будет перекрыта.

Работы и ограничения продлятся до 5 утра завтрашнего дня, 5 января.

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