Участок Шелковичной в Саратове перекроют на ночь, а оставленные машины эвакуируют

Сегодня, 4 января, вечером в центре Саратова перекроют участок улицы. Это связано с необходимостью почистить дорогу от снега.

Шелковичную от Рахова до Астраханской перекроют в 20:00. Оставленные там машины эвакуируют, дорога будет перекрыта.

Работы и ограничения продлятся до 5 утра завтрашнего дня, 5 января.

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