Престарелая жительница Татищевского района погибла ранним утром в огне

На место выезжали два пожарных расчета Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Следователи Ленинского района Саратова начали доследственную проверку после гибели в огне 86-летней жительницы села Широкое Татищевского района. ЧП имело место быть сегодня, 4 января, ранним утром.

Сигнал пожарным, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, поступил в 4:56 утра. На место отправили два расчета. Площадь пожара оценили в 60 квадратных метров. После тушения пожарные нашли тело хозяйки дома.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление причин пожара, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального следственного комитета.

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