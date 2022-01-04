Министр Костин призвал жителей Саратовской области помочь в борьбе с омикроном

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин обратился в Instagram к жителям региона с просьбой помочь в борьбе с новым штаммом коронавируса омикроном.

Костин отметил, что всё больше стало споров о попрании свобод и требованиях.

- Я очень хочу по-простому сказать от нас медиков, врачей, всех тех, кто уже два года бросил свою специальность, по которой учился, встал в костюме рядом с постелью больных этой инфекцией. Именно они видят, что это за болезнь, и просят всех что-то сделать, чтобы остановить эту пандемию, - пишет чиновник, уточняя, что когда не было вакцины, было страшно.

Костин осудил тех, кто пытается тем или иным способом уйти от вакцинации, торгует фальшивыми сертификатами и так далее.

- Помогите нам, чтобы мы помогли вам, это несложно, и мы расскажем как, - резюмировал министр.

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