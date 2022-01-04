Саратовский «Автодор» разгромлен в матче с «ЦСКА» в Москве

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Саратовский баскетбольный «Автодор» проиграл выездной матч 4 января против московского ЦСКА.

Счет игры 92:65 в пользу ЦСКА.

Это второе поражение саратовской команды в десяти играх в этом сезоне и оно стоило ей первого места в Лиге ВТБ, которое «Автодор» занял и удерживал перед Новым годом. По разнице личных встреч московские армейцы опередили саратовскую команду в турнирной таблице. Также вперед с тем же количеством побед и поражений саратовский клуб пропустил казанский УНИКС.

Следующий мачт «Автодор» проведет 8 января в Саратове против «Лондон Лайонс» в рамках Кубок ФИБА-Европа.

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