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Экономика4 января 2022 12:49

Инвестиционный портфель Саратовской области по итогам года составил 750 миллиардов

Об этом рассказал Роман Бусаргин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

По предварительным итогам 2021 года инвестиционный портфель региона составил 750 млрд рублей. Это в том числе 170 крупных проектов, благодаря которым появились 9,6 тысяч новых рабочих мест. Об этом сегодня, 4 января, пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В минувшем году завершили 14 проектов. К примеру, реконструкцию производства макаронной фабрики с мельничным элеватором ООО «МакПром» и строительство центрального пункта сбора нефти компанией ООО «ЛукБелОйл».

- Инвесторы готовы реализовывать проекты на долгосрочную перспективу. Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в регионе удаётся реализовывать крупнейшие проекты. Так, металлургический завод Балаково реализует ряд проектов с общим объемом инвестиций более 57 млрд рублей и созданием более 2 тысяч рабочих мест в регионе к 2025 году. К 2025 году планируется завершить строительство Сбербанком крупнейшего в России Центра обработки данных. Общий объем инвестиций по проекту – 122,2 млрд рублей, - пишет Бусаргин.

Также значимыми проектами чиновник обозначил строительство в Дубках завода по выпуску мягкой кровельной черепицы и солнечных электростанций.

- Рост производства сельскохозяйственной продукции привлекает в регион инвесторов, нацеленных на создание современной системы хранения зерновых культур и развитой логистической инфраструктуры. В частности, на территории области реализуются проекты по строительству элеваторного комплекса и зерно-перевалочного узла.

Правительство региона нацелено на создание благоприятной среды для инвесторов. Поэтому в течение 2021 года в областное законодательство были внесены изменения, способствующие инвестиционной активности. Был расширен перечень муниципальных районов, на территории которых действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций. Принято решение о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций для предприятий, осуществляющих капитальные вложения свыше 5 млрд рублей в добычу нефти и газа, - рассказал чиновник.

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