Коронавирус унес жизни еще 11 жителей Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 11 человек. Сегодня, 4 января, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались шестеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 69 до 88 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умерли 5 093 саратовца.

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