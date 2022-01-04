Коронавирус унес жизни еще 11 жителей Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 11 человек. Сегодня, 4 января, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- От осложнений коронавирусной инфекции скончались шестеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 69 до 88 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 умерли 5 093 саратовца.
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