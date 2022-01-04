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Общество4 января 2022 7:55

В Саратовской области планируют открыть 180 государственных аптек

Володин поддержал планы об открытии новых аптек в Саратовской области
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Сегодня, 4 января, сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина опубликовали в своём Telegram-канале сообщение о планах открыть в Саратовской области 180 государственных аптек.

Политик обозначил, что заняться вопросом стоит губернатору Валерию Радаеву и региональному министру здравоохранения Олегу Костину. Предполагается, что новые аптеки появятся при медучреждениях.

Володин отметил, что аптечная сеть в области была ранее кем-то уничтожена, и теперь пришло время её восстановить. Спикер ГД считает, что реализация проекта поможет установить контроль за ценообразованием и ассортиментом, а также назначить ответственного за проблемы с лекарствами.

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