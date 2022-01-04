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Происшествия4 января 2022 7:26

В Заводском районе Саратова из-за печи сгорел деревянный дом

На место выезжали два расчета
Авторы (2):
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Горели два квадратных метра

Горели два квадратных метра

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 3 января, в Заводском районе Саратова произошел пожар. Подробностями поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал об огне в частном деревянном доме на 5-м Князевском проезде поступил в 14:53. На место выехали два расчёта.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение пожарной безопасности при использовании печи. Огонь успел охватить лишь два квадратных метра.

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