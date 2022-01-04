В Саратовской области заболели коронавирусом еще 217 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 217 человек. Об этом сегодня, 4 января, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 133 986 случаев. Выздоровели с начала пандемии 121 707 саратовцев, за сутки – 113 человек.

В больницах остаётся 1 151 человек, лечатся дома – 5 942 пациента.

В Саратове нашли 95 новых случаев, в Энгельсском районе – 41, а в Балаковском – 20.

Среди заразившихся 9 детей до шести лет, 16 – от семи до 14-ти, шестеро подростков 15-17-ти и 58 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 23 пациентов, бессимптомно переносит COVID-19 один саратовец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.