Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отмечает юбилей

Олег Костин

Сегодня, 4 января, министр здравоохранения Олег Костин отмечает день рождения. Ему исполняется 55 лет.

У Костина, уроженца Петровска, два высших образования – «Лечебное дело» в СГМУ и «Юриспруденция».

До министерского кресла Костин около 20 лет руководил в Саратове девятой больницей и не понаслышке знает, как работают в регионе учреждения здравоохранения. Сегодня каждый саратовец может обратиться к любому главврачу и даже к лично к главе минздрава.

Ватсон и Пуф (справа налево). Фото из Instagram Олега Костина

А домашние питомцы Олега Костина, кот Ватсон и пёс Пуф – частые герои постов министра, давно стали любимцами всех подписчиков чиновника.

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