Подаренный Вячеславом Володиным самолет прибыл в Саратов

Сегодня, 3 января, в Саратов привезли подаренный спикером Государственной думы Вячеславом Володиным самолёт. Об этом сообщают в своём Telegram-канале сторонники политика.
Выпущенный на Саратовском авиационном заводе ЯК-42 буксировали с территории старого аэропорта.
Напомним, в середине декабря политик сообщил о намерении передать в дар Саратову купленный на личные средства самолёт.
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