В следующем году в Саратове появятся искусственные катки

В следующем году в Саратове могут появиться катки из искусственного льда. Об этом сегодня, 3 января, пишет в своём Instagram глава города Михаил Исаев.

Во время проверки открытых катков мэр поручил начать работу над проектом катков из искусственного льда.

- С приобретением ледозаливочной машины качество льда на муниципальных катках сильно возросло. В местах массового катания работают прокаты коньков, мини-кафе, туалеты, а праздничное настроение создает веселая музыка, - пишет чиновник.

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