После аварии с микроавтобусом в Советском районе губернатор Радаев дал поручения двум министрам

Сегодня, 3 января, в Советском районе Саратовской области произошло ДТП с микроавтобусом. Подробности сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева.

Инцидент произошел в 14:20. Между Сторожёвкой и Дубками столкнулись пассажирский Ford Transit и Lada. Автобус ехал из Мокроуса в Саратов.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легковушки. Пострадали три человека. Их доставили в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Глава региона поручил областному министру здравоохранения Олегу Костину взять на контроль оказание медпомощи пострадавшим, а министру транспорта и дорожного хозяйства – доставить пассажиров микроавтобуса до места назначения.

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