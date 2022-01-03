Саратовские сторонники Вячеслава Володина опубликовали лучшие моменты с политиком

Фото опубликовали сторонники политика в своем тг-канале

Саратовские сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина опубликовали видео, на котором собрали лучшие моменты 2021 года.

На записи собрали самые яркие и запоминающиеся цитаты политика за 2021 год.

На видео Володин общается с жителями Саратовской области, посещает местные объекты.

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