Саратовский мэр поручил перезалить каток в Детском парке

Саратовская мэрия опубликовала видео с катка в Детском парке. Глава города Михаил Исаев сообщил о скорой перезаливке льда.

- Наступившие морозы позволяют произвести повторную заливку, соответствующие поручения уже даны, - пишет чиновник.

Исаев также рассказал о множестве жалоб от горожан на качество льда и на Театральной площади.

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