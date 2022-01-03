В Свинцовке два расчета тушили пожар в коровнике

Возгорание произошло в коровнике
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 2 января, в недавно ставшем саратовским селе Свинцовка произошёл пожар. Подробностями поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в коровнике поступил в 13:09. На тушение отправили два расчета.
Огонь охватил 50 квадратных метров. Никто, в том числе и животные, не пострадал.
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