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Экономика3 января 2022 9:20

В Саратовской области появится первое инновационное предприятие по производству подшипников

Об этом рассказал Роман Бусаргин
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своём Telegram-канале о подписании первого специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» внедрит в регионе «Технологию изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса».

До 2025 года компания потратит на строительство современного производства конического подшипника 2,2 млрд рублей.

- Инвестиции будут направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию высокосовременного технологического оборудования для производства ключевых компонентов кассетных подшипников (ролики и уплотнения), что приведет к сто процентной локализации конического подшипника кассетного типа на территории Саратовской области, - уточняет Бусаргин.

До 2025 года создадут 82 новых рабочих места. В рамка соглашений изготовят 2,9 млн подшипников общей стоимостью 90 млрд рублей.

- За счет подписанного специнвестконтракта инвестор получит гарантию неухудшения налоговых условий, налоговые льготы, упрощенный доступ к госзаказу, а также ускоренную и упрощенную процедуру получения статуса российского производителя, - пишет чиновник.

Контракт с компанией хотят заключить также Балаковский филиала АО «Апатит» и ООО «Саратоворгсинтез».

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