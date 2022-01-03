В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 11 человек. Сегодня, 3 января, обновили данные на портале СтопКоронавирус.РФ.

-От осложнений коронавирусной инфекции скончались семь женщин и четверо мужчин в возрасте от 61 года до 77 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 082 саратовца.

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