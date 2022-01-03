Пожилая пара погибла в огне под Вольском

Дом полностью сгорел Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Вольска Саратовской области начали доследственную проверку после пожара, в котором погибли люди. Подробности сегодня, 3 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, около 20 минут первого часа ночи жители Тепловки заметили огонь в одном из соседних домов. Приехавшие пожарные потушили возгорание. Внутри деревянного дома нашли тела 72-летнего мужчины и 65-летней женщины.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Огнем полностью уничтожено жилище. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении правоохранителей.

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