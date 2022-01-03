В Балаковском районе 43-летняя женщина пострадала в ДТП

Машины столкнулись днём
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 2 января, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшей. Подробностями поделились в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 14:50 неподалёку от села Сухой Отрог Nissan Note под управлением 43-летней женщины столкнулся с Hyundai Solaris, за рулём которого находился 25-летний молодой человек.
Жительницу области пришлось госпитализировать.
За рулём второй машины находился 25-летний водитель
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.