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Происшествия3 января 2022 8:08

В Балаковском районе 43-летняя женщина пострадала в ДТП

Авария произошла между Балаково и Горным
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Машины столкнулись днём

Машины столкнулись днём

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 2 января, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшей. Подробностями поделились в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 14:50 неподалёку от села Сухой Отрог Nissan Note под управлением 43-летней женщины столкнулся с Hyundai Solaris, за рулём которого находился 25-летний молодой человек.

Жительницу области пришлось госпитализировать.

За рулём второй машины находился 25-летний водитель

За рулём второй машины находился 25-летний водитель

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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