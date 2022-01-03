В Балаковском районе 43-летняя женщина пострадала в ДТП

Машины столкнулись днём Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 2 января, в Балаковском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшей. Подробностями поделились в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 14:50 неподалёку от села Сухой Отрог Nissan Note под управлением 43-летней женщины столкнулся с Hyundai Solaris, за рулём которого находился 25-летний молодой человек.

Жительницу области пришлось госпитализировать.

За рулём второй машины находился 25-летний водитель Фото: ГИБДД по Саратовской области

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