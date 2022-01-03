Почти тысяча жителей Балаково осталась из-за аварии без воды

Сегодня, 3 января, в 6 утра в Балакове Саратовской области отключили холодную воду. Последствия аварии устраняет «Балаково-Водоканал».

Без воды остались 870 жителей девятиэтажек, расположенных на Братьев Захаровых, 14, 16 и Ленина, 54. Отключение также затронуло аптеку и супермаркет «Гулливер».

Оставшимся без водоснабжения горожанам организовали подвоз питьевой воды.

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