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Здоровье3 января 2022 6:23

В Саратовской области нашли еще 221 случай COVID-19

Выписали 138 человек
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразился ещё 221 человек. Об этом сегодня, 3 января, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 133 769 случаев. Выздоровели с начала пандемии 121 594 саратовца, за сутки – 138 человек.

В Саратове нашли 92 новых случая, в Энгельсском районе – 35.

Среди заразившихся 26 детей и 34 человека старше 60-ти лет. Пневмонию выявили у 26 пациентов.

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