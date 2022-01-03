В Саратовской области нашли еще 221 случай COVID-19

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразился ещё 221 человек. Об этом сегодня, 3 января, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 133 769 случаев. Выздоровели с начала пандемии 121 594 саратовца, за сутки – 138 человек.

В Саратове нашли 92 новых случая, в Энгельсском районе – 35.

Среди заразившихся 26 детей и 34 человека старше 60-ти лет. Пневмонию выявили у 26 пациентов.

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