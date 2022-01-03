Этой ночью в Саратовской области начнется очередное потепление

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о том, какая погода ждёт жителей Саратовской области сегодня, 3 января.

В регионе сейчас идёт снег. Днём будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня в Правобережье обещают небольшой снег. Ветер веет с запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Термометры покажут от 10 до 15 градусов ниже нуля.

Ночью будет облачно. В некоторых районах обещают сильный снег, местами метели. Ветер сменит направление на южное и чуть поутихнет – до 5-10 метров в секунду, порывы – до 15 м/с. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 8 до 13 градусов холода. На севере и в Левобережье – до -20°С.

В Саратове сейчас -11°С. Днём временами ожидается понижение до 12-13 градусов, а ночью уже начнется очередное потепление – до -9-7°С. Ветер в течение дня постепенно перейдет с западного направления на юго-восточное, скорость – 2-3 метра в секунду, редкие порывы – до 6 м/с. Пасмурно.

Синоптики также предупредили об опасной ситуации на дорогах: там сегодня снег и гололед с гололедицей.

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