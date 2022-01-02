Президент Путин наградил медалью директора кадетской школы в Саратове

В канун Нового года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о награждении саратовского педагога орденом. Указ опубликовали вчера, 1 января.

«За заслуги перед Отечеством» медалью II степени отметили директора Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени Виктора Талалихина Вадима Богданова.

Члена «Боевого братства» наградили за помощь ветеранам и взращивание юных патриотов.

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