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Общество2 января 2022 20:13

Президент Путин наградил медалью директора кадетской школы в Саратове

Вадима Богданова отметили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В канун Нового года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о награждении саратовского педагога орденом. Указ опубликовали вчера, 1 января.

«За заслуги перед Отечеством» медалью II степени отметили директора Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени Виктора Талалихина Вадима Богданова.

Члена «Боевого братства» наградили за помощь ветеранам и взращивание юных патриотов.

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