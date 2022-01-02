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Общество2 января 2022 13:27

В Саратове спасатели вызволили двух щенков из ямы

Наталия Калинина
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Спасенный щенок

Спасенный щенок

Сегодня, 2 января, в Саратове спасатели вызволили двух щенков из ямы, об этом сообщает пресс-служба Горспаса.

В 12:20 в городскую службу спасения сообщили о том, что в Заводском районе произошло ЧП. Возле дома№90 «Г» по Ново-Астраханскому шоссе два щенка упали в яму и не могли выбраться. Глубина ямы составляла около двух метров.

Спасатели выехали на место и достали животных из плена. При помощи петли для отлова животных они извлекли щенков и передали звонившему горожанину. Животные не пострадали.

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