Михаил Исаев осмотрел новый памятник Петру I в мастерской братьев Щербаковых

Сегодня, 2 января, глава Саратова Михаил Исаев посетил творческую мастерскую братьев Щербаковых, которые занимаются созданием монумента, посвященного Петру I.

Скульптура будет установлена в сквере, названном в честь российского императора. Проект был реализован в прошлом году при поддержке меценатов и на пожертвования представителей власти.

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Великого русского императора, а также 300 лет с момента поездки Петра I по Волге, когда он прибыл с визитом в Саратов.

Михаил Исаев посетил мастерскую творцов

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