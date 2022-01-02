В первые дни Нового года в Саратовской области родились 30 детей

В Саратовской области в первые дни Нового года родились 30 детей, об этом сообщает минздрав региона.
На свет появились 30 юных саратовцев: 19 девочек и 11 мальчиков.
Первой новорожденной стала девочка весом 3310 грамм и ростом 52 см. Ее назвали Варвара. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Варвара – первый ребенок у родителей.
Глава минздрава региона Олег Костин лично поздравил маму с новорожденной и преподнес им новогодние подарки.
- Спасибо поблагодарить специалистов областного перинатального центра, За десять лет работы здесь появились на свет больше 30 тысяч детей. Вскоре регион закупит новейшее оборудование, будем дополнительно финансировать систему ЭКО, - поделился Олег Костин.
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