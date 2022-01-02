В Саратове в пожаре погиб человек

Машина, застрявшая по пути к пожару в Саратове

Сегодня, 2 января, на пожарах в Саратовской области погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 10:09 по адресу Саратовский проезд, 14 произошло загорание в частном жилом доме. Площадь пожара 9 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Его личность устанавливается. На месте работали четыре экипажа. Напомним, ранее горожане рассказали о том, как в этом районе пожарные машины не могли доехать до горящего дома из-за нечищеной дороги.

Также сегодня в 3:39 начался пожар в Балаково по адресу улица 30 лет Победы, 6а. В одном из помещений городского подростково-молодежного клуба загорелся холодильник. Площадь пожара 3 квадратных метра. На тушение выезжали три машины. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы сообщали о пожарах в Аткарском районе и Марксе. Там тоже погибли люди.

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