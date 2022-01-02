Саратовская Росгвардия поздравила детей в больницах и интернатах с Новым годом

Росгвардия поздравляет детей
Саратовская Росгвардия поздравила больных детей с Новым годом. Правоохранители посетили маленьких пациентов в больницах.
Сотрудники управления переоделись в костюмы Деда Мороза и поздравили с Новым годом маленьких пациентов больниц, воспитанников подшефных учебных заведений и интернатов.
В Саратове праздник пришел к детям из социально-реабилитационного центра «Возвращение». Сотрудники ОМОН устроили детям костюмированный утренник. Дети были особенно рады увидеть кинолога с собакой.
В областном клиническом противотуберкулезном диспансере детей также порадовали праздничным концертом. На импровизированной сцене устроили музыкальное шоу.
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