Саратовская Росгвардия поздравила детей в больницах и интернатах с Новым годом

Росгвардия поздравляет детей

Саратовская Росгвардия поздравила больных детей с Новым годом. Правоохранители посетили маленьких пациентов в больницах.

Сотрудники управления переоделись в костюмы Деда Мороза и поздравили с Новым годом маленьких пациентов больниц, воспитанников подшефных учебных заведений и интернатов.

В Саратове праздник пришел к детям из социально-реабилитационного центра «Возвращение». Сотрудники ОМОН устроили детям костюмированный утренник. Дети были особенно рады увидеть кинолога с собакой.

В областном клиническом противотуберкулезном диспансере детей также порадовали праздничным концертом. На импровизированной сцене устроили музыкальное шоу.

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