Фото от очевидца

В Саратове пожарные не могли проехать к горящему дому из-за нечищеной дороги, об этом сообщила жительница Октябрьского района в социальной сети.

Как пишет Наталья Куликова в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте, жители Октябрьского поселка испытывают значительные трудности из-за нечищеного снега на дорогах.

- Дороги не чистят, а если проходит трактор, то создаёт только видимость, что почистил! – жалуется горожанка.

По словам саратовчанки, сегодня на 4-м Саратовском проезде загорелся дом. Пожарные не могли до него добраться из-за того, что дорога покрыта толстым слоем снега. Одна машина застряла на улице Клочкова между 2-м Уральским и 1-м Саратовским поездами, а вторая машина застряла на 2-й Поперечной улице между 2-м Саратовским и 4-м Саратовским проездами.

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