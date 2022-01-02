В Саратовской области на дорогах много снега
В Саратовской области будет сильный ветер и снегопад. Автоинспекция региона просит автомобилистов быть аккуратнее.
Температура днём колеблется от -6 до -11 градусов. Как сообщили в Саратовском Гидрометцентре, в правобережье региона ожидается сильный снег. В Саратове, Энгельсе и Шиханах будет туман с видимостью 500 м и менее. На дорогах гололед от 6 до 19 миллиметров и слой мокрого снега. В связи с такими сложными метеоусловиями, автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения, держать дистанцию и боковой интервал на дороге. Особенно это важно на мостах, пешеходных переходах и перекрестках.
Также саратовцам настоятельно рекомендуют не выезжать на дорогу на летней резине.
Пешеходам напоминают о пользе светоотражающих элементов на одежде.
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