В Саратовской области на дорогах много снега

В Саратовской области будет сильный ветер и снегопад. Автоинспекция региона просит автомобилистов быть аккуратнее.

Температура днём колеблется от -6 до -11 градусов. Как сообщили в Саратовском Гидрометцентре, в правобережье региона ожидается сильный снег. В Саратове, Энгельсе и Шиханах будет туман с видимостью 500 м и менее. На дорогах гололед от 6 до 19 миллиметров и слой мокрого снега. В связи с такими сложными метеоусловиями, автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения, держать дистанцию и боковой интервал на дороге. Особенно это важно на мостах, пешеходных переходах и перекрестках.

Также саратовцам настоятельно рекомендуют не выезжать на дорогу на летней резине.

Пешеходам напоминают о пользе светоотражающих элементов на одежде.

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