Техника на улицах Саратова

На сегодня, 2 января, дороги Саратовской области чистят более 550 человек, однако некоторые горожане все равно сообщают о проблемах со снегом. Так в социальной сети саратовцы жалуются на застрявшую в Заводском «скорую».

На сегодня дороги и улицы Саратова чистят 184спецмашины. За прошедшие сутки с улиц города вывезено 4760 кубометров снега. На улицы высыпали более 600 тонн противогололедных материалов.

Трассы региона чистят 469 машин и 556 человек. Федеральные дороги от снега убирают 182 единицы техники и 182 человека, на региональных дорогах задействованы 287 единиц техники и 374 человека. Всего коммунальные службы использовали 1809 тонн реагентов.

Тем не менее, есть и жалобы. Например, в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте пользователь Надежда Райкова сообщает о том, что по адресу Барнаульская, 18 автомобиль «скорой помощи» застрял в снегу и его пришлось выталкивать.

Здесь забуксовал автомобиль "скорой помощи"

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