Двое пожилых жителей Саратовской области погибли на пожарах сегодня

Пожар в Медведке

Сегодня, 2 января, двое жителей Саратовской области погибли на пожарах сегодня, ЧП произошли в Марксе и Аткарском районе.

В деревне Медведевка Аткарского района пожар произошел в 1:35. Загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. В результате пожара погиб 71-летний мужчина. На тушение выезжала одна пожарная машина.

В 4:45 пожар также произошел в Марксе на улице Красноармейской. Горел частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате пожара погиб 62-летний владелец жилья. На тушение выезжали три единицы техники, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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