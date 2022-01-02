В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки 10 человек

В Саратовской области от коронавируса скончались еще 10 человек. Сегодня, 2 января, оперштаб предоставил очередные данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки в регионе от COVID-19 умерли еще 10 человек: скончались шестеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 45 до 84 лет. Общее количество жертв инфекции в области достигло 5071 человек.

Напомним, сегодня, 2 января, в Саратовской области выявили еще 244 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 133 548 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 121 456 человек, за сутки — 488.

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