В Саратовской области родились Альтаир и Юнона, ЗАГС региона рассказал о редких именах конца 2021 года.

За 11 месяцев 2021 года в Саратовской области родились 168 двойняшек и четырех тройняшек. Среди них 62 пары мальчиков-двойняшек и 56 пар девочек-двойняшек. Кроме того, за 11 месяцев ушедшего года родились 50 пар, где один младенец девочка, а другой мальчик.

Чаще всего саратовцы называли сыновей Александр, Артём, Михаил, Матвей и Максим, а у девочек самыми популярными именами стали София, Виктория, Ксения, Полина и Милана.

В 2021 году некоторые родители также выбирали для юных саратовцев необычные имена. Так в регионе появились Афина, Аврора, Венера, Гера, Юнона, Адам, Феликс, Шакир, Альтаир, Дивна и Валенсия.

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