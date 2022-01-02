В Саратовской области еще 244 человека заразились коронавирусом за сутки

Сегодня, 2 января, в Саратовской области прибавилось еще 244 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 133 548 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 121 456 человек, за сутки — 488.
В Саратовской области оказалось немало районов, где за сутки не было выявлено новых случаев COVID-19. Эти районы: Аткарский, Татищевский, Екатериновский, Лысогорский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Дергачевский, Новобурасский, Перелюбский, Пугачевский, Ровенский, Советский, Федоровский, Питерский, Хвалынский, Романовский, поселок Светлый.
Возрастной состав заболевших на сегодня следующий:
- до 17 лет – 26;
- 18-29 лет – 34;
- 30-49 лет – 83;
- 50-64 – 58;
- старше 65 – 43.
С пневмонией поступили 29 человек, с признаками ОРВИ — 215.
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