В Саратовской области еще 244 человека заразились коронавирусом за сутки

Сегодня, 2 января, в Саратовской области прибавилось еще 244 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 133 548 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 121 456 человек, за сутки — 488.

В Саратовской области оказалось немало районов, где за сутки не было выявлено новых случаев COVID-19. Эти районы: Аткарский, Татищевский, Екатериновский, Лысогорский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Дергачевский, Новобурасский, Перелюбский, Пугачевский, Ровенский, Советский, Федоровский, Питерский, Хвалынский, Романовский, поселок Светлый.

Возрастной состав заболевших на сегодня следующий:

- до 17 лет – 26;

- 18-29 лет – 34;

- 30-49 лет – 83;

- 50-64 – 58;

- старше 65 – 43.

С пневмонией поступили 29 человек, с признаками ОРВИ — 215.

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