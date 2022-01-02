В Заводском районе женщина бродила по дороге и попала под машину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 1 января, в Заводском районе Саратова пешеход пострадал в ДТП. Женщина бродила по дороге и попала под машину.

Авария произошла в 5:15 напротив дома № 4 на 5-м Динамовском проезде. 35-летняя женщина ходила по проезжей части и была сбита автомобилем Renault Logan под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход с травмами попала в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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