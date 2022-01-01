Калинин все еще популярен в Саратове

Саратов остается одним из самых «советских» городов России. Здесь очень много топонимов, сохранившихся со времен СССР. Такие выводы можно сделать, изучив сервис «Яндекс.Карты».

Особенно отличаются саратовцы любовью к всесоюзному старосте Михаилу Калинину. Здесь больше всего в России улиц, названных в его честь. Таких также много в Краснодаре, Калининграде и Воронеже.

В Саратовской области есть даже город Калининск. Ранее он назывался Баландинский юрт или Баланда.

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